Путин: Россия к 2030 году планирует выпустить более тысячи пассажирских самолетов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов. По его словам, давно нужно было озаботиться рынком отечественной техники.

Он отметил, что Россия планирует произвести более тысячи пассажирских самолетов к 2030 году.

Глава государства отметил, что российские авиакомпании сейчас выкупают часть иностранных самолетов, находившихся в лизинге.