Путин: Россия к 2030 году планирует выпустить более тысячи пассажирских самолетов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов. По его словам, давно нужно было озаботиться рынком отечественной техники.
Он отметил, что Россия планирует произвести более тысячи пассажирских самолетов к 2030 году.
Глава государства отметил, что российские авиакомпании сейчас выкупают часть иностранных самолетов, находившихся в лизинге.
Ранее Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.
Он отметил, что курс рубля зависит от многих факторов, включая цен на экспорт. Так, например, раньше Россия получала информацию о движениях капитала, однако теперь многие страны скрыли эти сведения.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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