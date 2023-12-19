СМИ: Евросоюз хочет арестовать 37 самолетов российских авиакомпаний

Дочерняя организация ГТЛК в Европе GTLK Europe в разные годы приобрела десятки авиалайнеров. После введения санкций компания попала под ликвидацию. Сегодня Высокий суд Ирландии пытается незаконно изъять у нее самолеты, уточняет ГТЛК.

Ожидается, что решение огласят 20 декабря. В случае удовлетворения иска истцов 37 самолетов будут задерживать по всему миру, поскольку их объявят угнанными, следует из материала «Известий».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 2030 году Россия планирует произвести более тысячи пассажирских самолетов. Глава государства также отмечал, что российские авиакомпании сейчас выкупают часть иностранных самолетов, находившихся в лизинге, передает «Радиоточка НСН».

