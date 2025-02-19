«Нужен кинетический удар»: Ученый рассказал, что защитит Землю от астероида 2024 YR4

По словам собеседника НСН, на создание эффективной системы, которая сможет защитить Землю от астероидов, потребуется до семи лет.

«Проблема в том, что до сих пор не создали систему защиты. Мы еще четверть века назад разработали проект системы планетарной защиты «Цитадель». Она, конечно, должна быть международной. И основу этой системы будет составлять эшелон оперативного реагирования. Нужна надежная и эффективная система обнаружения, а также средства перехвата. В случае с астероидом вполне может быть достаточно кинетического удара, в крайнем случае, можно послать ядерный заряд. Оперативно создать такую систему можно за семь лет. Технологии для этого есть, нужно только собраться с силами и принять решение на международном уровне», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что центр специальных проектов при китайском Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности начал набирать сотрудников на должность по планетарной обороне после предупреждения об астероиде 2024 R4, передает «Радиоточка НСН».

