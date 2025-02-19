«Нужен кинетический удар»: Ученый рассказал, что защитит Землю от астероида 2024 YR4
Просчитать вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей можно будет только в 2028 году, сообщил НСН Анатолий Зайцев.
При столкновении с Землей астероид 2024 YR4 размером с футбольное поле может выжечь территорию до двух тысяч квадратных километров, однако есть вероятность, что инцидента не произойдет. Об этом в разговоре с НСН рассказал генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.
Ученые NASA допускают, что астероид 2024 YR4, диаметр которого по предварительным расчетом составляет от 40 до 90 метров, может столкнуться с Землей в 2032 году. Вероятность столкновения составляет 3,1%, что является самым высоким риском за всю историю наблюдений. Однако Зайцев уточнил, что достоверно установить габариты и траекторию движения астероида можно будет только в 2028 году.
«Предположительно, размеры этого астероида составляют около 50 метров, он сопоставим с Тунгусским метеоритом, которым было выжжено две тысячи квадратных километров тайги. Аналогичные последствия можно ожидать и в этот раз. Однако первые наблюдения, как правило, имеют большие ошибки по определению траектории и физических параметров астероида. К примеру, в ситуации с астероидом Апофис тоже была паника. Его обнаружили в 2004 году, а уточнили с помощью планетных радиолокаторов траекторию почти через 10 лет, в 2013 году, когда он достаточно близко подошел к Земле. Потом посчитали, и оказалось, что он не представляет опасности для нас. Думаю, аналогичная ситуация будет и с этим астероидом. В 2028 году он достаточно близко подойдет к Земле, тогда уточнят параметры», - заявил он.
По словам собеседника НСН, на создание эффективной системы, которая сможет защитить Землю от астероидов, потребуется до семи лет.
«Проблема в том, что до сих пор не создали систему защиты. Мы еще четверть века назад разработали проект системы планетарной защиты «Цитадель». Она, конечно, должна быть международной. И основу этой системы будет составлять эшелон оперативного реагирования. Нужна надежная и эффективная система обнаружения, а также средства перехвата. В случае с астероидом вполне может быть достаточно кинетического удара, в крайнем случае, можно послать ядерный заряд. Оперативно создать такую систему можно за семь лет. Технологии для этого есть, нужно только собраться с силами и принять решение на международном уровне», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что центр специальных проектов при китайском Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности начал набирать сотрудников на должность по планетарной обороне после предупреждения об астероиде 2024 R4, передает «Радиоточка НСН».
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