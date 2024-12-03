Два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг летят в сторону Земли
Два потенциально опасных астероида пролетят около орбиты Земли. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на данные NASA.
Космические тела размерами 402,3 и 387,7 метра получили названия 2007 JX2 и 2020 XR. Ученые отмечают, что астероиды сопоставимы с нью-йоркским небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 м.
Как ожидается, небесные тела пролетят мимо Земли 3 и 4 декабря. Астероид 2007 JX2 должен пройти на расстоянии около 5,5 млн километров от планеты, 2020 XR — чуть более 2 млн км.
По данным NASA, опасными считаются космические тела диаметром свыше 140 м и приближающиеся к орбите Земли на расстояние в 7,5 млн км.
Ранее астроном Пауль Вигерт предупредил, что астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году, пишет 360.ru. Если небесное тело уже контактировало с другими объектами, шансы на его столкновение с планетой составляют менее 4%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru