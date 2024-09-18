Маск: Человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

По его словам, в противном случае в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

«Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — заявил бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что космический корабль Starship позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

