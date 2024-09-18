Маск: Человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты
18 сентября 202406:16
Человечество должно освоить межзвездные перелеты, сообщил в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск.
По его словам, в противном случае в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
«Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — заявил бизнесмен.
Ранее Маск заявил, что космический корабль Starship позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru