Маск: Человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

Человечество должно освоить межзвездные перелеты, сообщил в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск.

Илон Маск заявил, что роботов будет в два раза больше, чем людей

По его словам, в противном случае в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

«Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — заявил бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что космический корабль Starship позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Илон МаскКосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры