Инвесторам дали советы, как действовать на рынке акций

У фондового рынка есть снижение, это нельзя не признавать, но резкие движения здесь не помогут, заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова в пресс-центре НСН.

«У фондового рынка есть снижение, это нельзя не признавать. Это связано с внешними и внутренними факторами. Что нас отличает от американского и европейского рынка? Страдает больше металлургия, промышленность, но при этом мы не должны думать о том, что надо бежать на фондовый рынок и продавать все, что у нас есть. Это создаст дополнительные внутренние факторы. Сейчас важно сохранить спокойствие, наблюдать за тем, что происходит в различных отраслях. Да, дивиденды компании не платят чаще всего, но некоторые наоборот стали платить. Это нормальный период развития экономики, другие страны тоже в этом периоде находятся. Регулятор все прекрасно понимает», - отметила она.

Инвестор приходит на рынок за дивидендами, с выплатами которых сейчас есть трудности, заявил директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в пресс-центре НСН.





Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

