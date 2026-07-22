Инвесторам дали советы, как действовать на рынке акций
Мария Ермилова заявила НСН, что сегодня не только российский фондовый рынок переживает турбулентные времена.
У фондового рынка есть снижение, это нельзя не признавать, но резкие движения здесь не помогут, заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова в пресс-центре НСН.
«У фондового рынка есть снижение, это нельзя не признавать. Это связано с внешними и внутренними факторами. Что нас отличает от американского и европейского рынка? Страдает больше металлургия, промышленность, но при этом мы не должны думать о том, что надо бежать на фондовый рынок и продавать все, что у нас есть. Это создаст дополнительные внутренние факторы. Сейчас важно сохранить спокойствие, наблюдать за тем, что происходит в различных отраслях. Да, дивиденды компании не платят чаще всего, но некоторые наоборот стали платить. Это нормальный период развития экономики, другие страны тоже в этом периоде находятся. Регулятор все прекрасно понимает», - отметила она.
Инвестор приходит на рынок за дивидендами, с выплатами которых сейчас есть трудности, заявил директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в пресс-центре НСН.
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