Лавров анонсировал переговоры с Рубио 23 июля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил глава МИД, такая встреча «не возможна, она уже согласована», сообщает RT.
«Мы вчера "на коротке" на приеме виделись с Марко Рубио, подтвердили, завтра (в четверг, 23 июля. - НСН) она состоится в первой половине дня», – поделился Лавров.
Министр выразил надежду, что вместе с американским коллегой сможет «как-то проинформировать о впечатлениях» от встречи.
Ранее Рубио заявлял, что готов встретиться с Сергеем Лавровым на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах.
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