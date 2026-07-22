Лавров анонсировал переговоры с Рубио 23 июля

Как отметил глава МИД, такая встреча «не возможна, она уже согласована», сообщает RT.

«Мы вчера "на коротке" на приеме виделись с Марко Рубио, подтвердили, завтра (в четверг, 23 июля. - НСН) она состоится в первой половине дня», – поделился Лавров.

Министр выразил надежду, что вместе с американским коллегой сможет «как-то проинформировать о впечатлениях» от встречи.

Ранее Рубио заявлял, что готов встретиться с Сергеем Лавровым на мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах.

