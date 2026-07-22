Инвестор приходит на рынок за дивидендами, с выплатами которых сейчас есть трудности, заявил директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Наш фондовый рынок находится в плохой форме с ноября 2021 года. Капиталы бежали, им не закрыли путь. С тех пор рынок ведет себя очень специфично. Как только начинаются переговоры по Украине, рынок начинает расти. Плюс многие компании не выплачивают дивиденды, а зачем приходить на рынок, если не выплачиваются дивиденды. Инвестор приходит на рынок за дивидендами, он вкладывает деньги в ценные бумаги не для того, чтобы иметь их на балансе. Инвесторы, которые заходили на рынок ранее, задаются вопросом, как им быть с теми убытками, которые они понесли в результате вложений в ценные бумаги российских компаний. Это множество мелких инвесторов, порядка миллиона брокерских счетов. Люди сделали вложения, а получили по ним жирный минус», - отметил он.

Падение стоимости акций — это не только проблема инвесторов. Ослабление фондового рынка затрудняет компаниям привлечение капитала, сокращает инвестиции в развитие бизнеса, усиливает давление на экономику и может привести к замедлению роста производства, снижению деловой активности и сокращению рабочих мест. Эксперты также отмечают, что нестабильность на бирже усиливает осторожность бизнеса и населения, влияя на потребительские расходы и инвестиционные планы.

