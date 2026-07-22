В Крыму арестовали уроженку Украины, заложившую схрон для подрыва авто военного

Проживавшую в Ялте уроженку Николаевской области Украины задержали и арестовали за закладку схрона с взрывчаткой для подрыва автомобиля военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

Ранее силовики задержали в Крыму двух женщин-агентов Киева. Одна из фигуранток оказалась соучастницей подрыва машины военного Черноморского флота РФ в Севастополе в 2024 году.