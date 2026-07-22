В Крыму арестовали уроженку Украины, заложившую схрон для подрыва авто военного
Проживавшую в Ялте уроженку Николаевской области Украины задержали и арестовали за закладку схрона с взрывчаткой для подрыва автомобиля военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю.
Ранее силовики задержали в Крыму двух женщин-агентов Киева. Одна из фигуранток оказалась соучастницей подрыва машины военного Черноморского флота РФ в Севастополе в 2024 году.
По данным ФСБ, женщина 1967 года рождения через мессенджер связалась с сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию злоумышленница оборудовала схрон, где спрятала компоненты самодельного взрывного устройства, и передала Киеву координаты тайника. В дальнейшем схрон использовали для организации теракта против российского военного.
Вторая задержанная в Крыму женщина - 34-летняя жительница Кировского района региона, которая перевела 5 тысяч гривен со своего счета в одном из банков Украины в пользу ВСУ.
Как отметили в ФСБ, суд заключил женщин под стражу на два месяца.
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