Новая российская орбитальная станция будет иметь искусственную гравитацию
Проект новой российской национальной орбитальной станции предполагает ее оснащение модулем для создания искусственной гравитации, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.
Центрифуга малого радиуса может использоваться для профилактики негативного воздействия отсутствия гравитации на мышцы и кости космонавтов.
Она уже проходит испытания в ИМБП.
Ранее Дмитрий Рогозин выступил с просьбой поделиться компетентными предложениями по облику новой российской орбитальной станции, написал глава «Роскосмоса» в Facebook.
По его словам, госкорпорация прорабатывает облик станции, которую построят на смену МКС. Она должна быть «многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой».
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