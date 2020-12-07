Глава «Роскосмоса» призвал поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции

Дмитрий Рогозин выступил с просьбой поделиться компетентными предложениями по облику новой российской орбитальной станции, написал глава «Роскосмоса» в Facebook.

По его словам, госкорпорация прорабатывает облик станции, которую построят на смену МКС. Она должна быть «многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой».

Российская орбитальная станция должна стать больше «Мира»

«Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты», - написал Рогозин.

Как сообщалось, новая российская национальная орбитальная станция по своему внутреннему объему должна быть больше, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС. Строительство предусматривается в два этапа.

Напомним, РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции.

Об этом заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев. Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоскосмосМКСРогозин
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