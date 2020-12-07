Российская орбитальная станция должна стать больше «Мира»

Новая российская национальная орбитальная станция по своему внутреннему объему должна быть больше, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия».

Строительство предусматривается в два этапа: в 2025-2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. Она будет рассчитана на двух космонавтов.