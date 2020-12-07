Российская орбитальная станция должна стать больше «Мира»

Новая российская национальная орбитальная станция по своему внутреннему объему должна быть больше, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия».

Строительство предусматривается в два этапа: в 2025-2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. Она будет рассчитана на двух космонавтов.

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С 2026 по 2028 год станцию пополнят еще четыре модуля и доведут внутренний объем до 464 кубометров, в которых смогут разместиться до четырех космонавтов.

Жилой объем станции «Мир» составлял 376 кубометров, а российского сегмента МКС - около 189 кубометров.

Напомним, РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции.

Об этом заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев. Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой.

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Фото: nasa.gov
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