Российская орбитальная станция должна стать больше «Мира»
Новая российская национальная орбитальная станция по своему внутреннему объему должна быть больше, чем станция «Мир» и российский сегмент МКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия».
Строительство предусматривается в два этапа: в 2025-2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. Она будет рассчитана на двух космонавтов.
С 2026 по 2028 год станцию пополнят еще четыре модуля и доведут внутренний объем до 464 кубометров, в которых смогут разместиться до четырех космонавтов.
Жилой объем станции «Мир» составлял 376 кубометров, а российского сегмента МКС - около 189 кубометров.
Напомним, РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции.
Об этом заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев. Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+29 039 / сут.
Умерли
43 141+457 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+21 342 / сут.
- На Сахалине стартовала вакцинация от коронавируса
- Стали известны детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским
- Российская орбитальная станция должна стать больше «Мира»
- Кабмин предложил упростить получение вычетов НДФЛ
- О последствиях предновогодней диеты предупредила диетолог
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru