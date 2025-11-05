Ядерно и компактно: Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут обжиться на Луне

Технологии создания малых компактных ядерных установок могут пригодиться не только при освоении космоса, но и в гражданских областях, сказал НСН Анатолий Петрукович.

Технологии, которые использовались при создании подводного аппарата «Посейдон» и российской крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», можно использовать для гражданских и космических проектов, где нужен компактный источник энергии. Об этом НСН заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Технологии, использованные при разработке российской крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», будут применяться при создании перспективной станции на Луне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков указанного оружия, сообщило издание РБК. Петрукович добавил, что наработки смогут пригодиться как в космических, так и гражданских областях.

Россия отправит биоспутник на орбиту и планетоход на Луну

«Полагаю, что технологии создания малых компактных ядерных установок могут пригодиться и в гражданских областях. Это не значит, что мы хотим запустить ракету на таком двигателе на Луну, но наработки создания малогабаритного реактора могут пригодиться для космических или гражданских проектов, где нужен компактный источник энергии. Что же касается целей России в космосе на ближайшее будущее, то, помимо начала освоения Луны, в них входят создание околоземной группировки спутников и продолжение пилотируемой программы», — сказал Петрукович.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что «Буревестник» и «Посейдон» вызывает гордость и восхищение российской атомной отраслью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

