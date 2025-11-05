Технологии, которые использовались при создании подводного аппарата «Посейдон» и российской крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», можно использовать для гражданских и космических проектов, где нужен компактный источник энергии. Об этом НСН заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Технологии, использованные при разработке российской крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», будут применяться при создании перспективной станции на Луне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков указанного оружия, сообщило издание РБК. Петрукович добавил, что наработки смогут пригодиться как в космических, так и гражданских областях.