РИА Новости: Россия отстранена от обсуждения проектов по лунной программе

Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемая НАСА международная обитаемая окололунная станция предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в проекте США по созданию окололунной станции.

