РИА Новости: Россия отстранена от обсуждения проектов по лунной программе
Российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщает РИА новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Решение принято после заявлений Москвы о недостаточной роли в проекте. Теперь российская страна не имеет доступа к материалам и обсуждениям проекта.
Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемая НАСА международная обитаемая окололунная станция предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в проекте США по созданию окололунной станции.
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