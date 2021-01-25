РИА Новости: Россия отстранена от обсуждения проектов по лунной программе

Российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщает РИА новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Решение принято после заявлений Москвы о недостаточной роли в проекте. Теперь российская страна не имеет доступа к материалам и обсуждениям проекта.

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Лунная орбитальная платформа-шлюз Lunar Orbital Platform-Gateway была представлена в марте 2017 года. Возглавляемая НАСА международная обитаемая окололунная станция предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также рассматривается в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в проекте США по созданию окололунной станции.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
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