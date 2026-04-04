NASA опубликовало первые фото Земли, сделанные с корабля Orion

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые фотографии Земли, сделанные с направляющегося к Луне космического корабля Orion. Снимки размещены на сайте NASA.

На кадрах видна планета полностью в момент, когда она перекрывает Солнце, изображена Земля частично, а также показан земной шар, не освещенный солнечными лучами. Все фото сделал астронавт Рид Вайсман.

Ранее с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди была запущена ракета-носитель SLS с кораблем Orion в рамках миссии «Артемида-2». Экипаж в составе астронавтов NASA Рида Вайсмана, Кристины Кук, Виктора Гловера и канадца Джереми Хансена планирует совершить облет вокруг Луны на расстоянии около 8 тысяч километров от поверхности и вернуться на Землю.

