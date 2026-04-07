В Воронежской области после атаки БПЛА ранен один человек

Силы ПВО обнаружили и уничтожили 16 беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем канале на платформе Мах.

Дроны сбили на юге региона, при атаке пострадал один человек. Из-за падения сбитого БПЛА произошло возгорание кровли склада, мужчина 1986 года рождения получил ожоги, пишет 360.ru. Пострадавший находится в больнице.

«Пожар на складе уже ликвидирован. Однако обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен», - написал Гусев.

Кроме того, губернатор отметил, что при атаке получили повреждения четыре частных дома.

Ранее Минобороны сообщило, что в Воронежской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ.

