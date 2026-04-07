В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского музтеатра

Почти 30 сотрудников Красноярского музыкального театра, находящихся на гастролях в Москве, госпитализировали с симптомами отравления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Ранее СМИ сообщили, что в Москве отравились актеры и техперсонал красноярского театра, одна из актрис была госпитализирована. Артисты планировали представить спектакль «Бой с тенью» на сцене Театра имени Моссовета, пишет Ura.ru. На фоне инцидента показ отменили по техническим причинам.

Как отметили в пресс-службе «Золотой маски», были госпитализированы 28 сотрудников театра. Все заболевшие находятся под присмотром медиков. Причина ЧП пока не установлена.

