В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского музтеатра
Почти 30 сотрудников Красноярского музыкального театра, находящихся на гастролях в Москве, госпитализировали с симптомами отравления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
Ранее СМИ сообщили, что в Москве отравились актеры и техперсонал красноярского театра, одна из актрис была госпитализирована. Артисты планировали представить спектакль «Бой с тенью» на сцене Театра имени Моссовета, пишет Ura.ru. На фоне инцидента показ отменили по техническим причинам.
Как отметили в пресс-службе «Золотой маски», были госпитализированы 28 сотрудников театра. Все заболевшие находятся под присмотром медиков. Причина ЧП пока не установлена.
