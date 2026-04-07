Россиянин Кучеров забросил 400-ю шайбу в НХЛ
Нападающий клуба «Тампа» россиянин Никита Кучеров достиг показателя в 400 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
Хоккеист отметился голом в матче против «Баффало», который завершился со счетом 2:4.
Кучеров стал восьмым российским игроком, которому удалось забросить 400 и более голов. Ранее такой отметки достигли Александр Овечкин (928 шайб), Евгений Малкин (532), Сергей Федоров (483), Александр Могильный (473), а также Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437), Алексей Ковалев (430).
Никите Кучерову 32 года, хоккеист играет за «Тампу» с 2013 года.
Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал вторым игроком, сумевшим забросить 1 тысячу шайб в НХЛ с учетом плей-офф.
Горячие новости
- Депутат Чаплин: В мае россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных
- От наводнений в Дагестане пострадали более 6200 человек
- Нужна миллионам: Кому поможет бесплатная вакцина от рака
- «Керосин или жидкость для лака»: Что делать, если укусил клещ
- Белгородский оперштаб прокомментировал слухи об отставке Гладкова
- СМИ: Поместье Оззи Осборна в США выставили на продажу за $17 млн
- Не блокировка, но «раздражает»: Как маркетплейсы борются с VPN пользователей
- Россиянин Кучеров забросил 400-ю шайбу в НХЛ
- С начала агрессии против Ирана в Россию вернулись через Армению 509 человек
- В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского музтеатра