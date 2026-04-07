Россиянин Кучеров забросил 400-ю шайбу в НХЛ

Нападающий клуба «Тампа» россиянин Никита Кучеров достиг показателя в 400 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист отметился голом в матче против «Баффало», который завершился со счетом 2:4.

Кучеров стал восьмым российским игроком, которому удалось забросить 400 и более голов. Ранее такой отметки достигли Александр Овечкин (928 шайб), Евгений Малкин (532), Сергей Федоров (483), Александр Могильный (473), а также Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437), Алексей Ковалев (430).

Никите Кучерову 32 года, хоккеист играет за «Тампу» с 2013 года.

Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал вторым игроком, сумевшим забросить 1 тысячу шайб в НХЛ с учетом плей-офф.

