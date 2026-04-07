В Петербурге перезапустят оставленные иностранными компаниями автозаводы
Производство перезапустят на всех автозаводах, оставленных ранее иностранными компаниями, в том числе на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью РИА Новости.
По его словам, перезапуск планируется в 2026 году. Как напомнил Беглов, в Петербурге уже перезапустили две производственные площадки – «Автозавод Санкт-Петербург» на бывшем заводе Nissan, а также «Автозавод АГР» на бывшем заводе Hyundai.
Губернатор подчеркнул, что потенциал Петербурга в автопроме востребован страной в полной мере. Вместе с правительством РФ город последовательно перезапускает все оставленные зарубежными производителями площадки, используя наиболее эффективные инструменты.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в 2026 году в РФ планируют перезагрузить бывшие заводы Toyota и Volkswagen, пишет Ura.ru.
