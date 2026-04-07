СМИ: Поместье Оззи Осборна в США выставили на продажу за $17 млн

Вдова рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон выставила на продажу поместье семьи в Лос-Анджелесе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Поместье, построенное в 1920-х годах, Осборны купили в 2015 году за $11,85 млн. Его общая территория - около 2 тысяч квадратных метров, площадь главного дома - свыше 900 «квадратов».

Шэрон Осборн выставила имение на продажу за $17 млн.

Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года, напоминает Ura.ru. Музыканту было 76 лет.

