СМИ: Поместье Оззи Осборна в США выставили на продажу за $17 млн
7 апреля 202610:32
Вдова рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон выставила на продажу поместье семьи в Лос-Анджелесе. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Поместье, построенное в 1920-х годах, Осборны купили в 2015 году за $11,85 млн. Его общая территория - около 2 тысяч квадратных метров, площадь главного дома - свыше 900 «квадратов».
Шэрон Осборн выставила имение на продажу за $17 млн.
Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года, напоминает Ura.ru. Музыканту было 76 лет.
Горячие новости
- Белгородский оперштаб прокомментировал слухи об отставке Гладкова
- СМИ: Поместье Оззи Осборна в США выставили на продажу за $17 млн
- Не блокировка, но «раздражает»: Как маркетплейсы борются с VPN пользователей
- Россиянин Кучеров забросил 400-ю шайбу в НХЛ
- С начала агрессии против Ирана в Россию вернулись через Армению 509 человек
- В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского музтеатра
- Неожиданная Луна, рекорд и поломки: Миссия «Артемида-2» возвращается на Землю
- Под Пермью раненная школьником учительница умерла
- В Петербурге перезапустят оставленные иностранными компаниями автозаводы
- В Воронежской области после атаки БПЛА ранен один человек