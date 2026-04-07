С начала агрессии против Ирана в Россию вернулись через Армению 509 человек
7 апреля 202609:54
Более 500 граждан России вернулись в страну через Армению после начала операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило диппредставительство РФ в Ереване.
«Всего с начала американо-израильской агрессии против Ирана на родину через территорию Армении вернулись 509 российских граждан», - указано в сообщении.
Россияне смогли вернуться благодаря слаженным действиям дипломатов РФ и армянской стороны.
Между тем в 2025 году более 1,3 тысячи человек вернулись в Россию из Германии по добровольной программе репатриации беженцев, пишет Ura.ru.
