Под Пермью раненная школьником учительница умерла

Учитель, пострадавшая при нападении подростка в школе в Добрянке, скончалась. Об этом сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее стало известно, что на улице у входа в школу №5 в Добрянке 17-летний подросток ранил педагога ножом, учителя доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, пишет Ura.ru. Нападавшего задержали.

«Несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось», - написал Махонин в своем канале в Мах.

Губернатор выразил соболезнования родным и коллегам погибшей.

