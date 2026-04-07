Маркетплейсы не будут полностью блокировать пользователей при использовании VPN, но начали замедлять для них работу своих платформ, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Крупнейшие торговые онлайн-площадки стали бороться с пользователями, у которых подключён VPN, пишут «Известия». Как только включается VPN, сайты Wildberries, Ozon и «ВкусВилл» начинают работать «нестабильно»: не загружаются карточки товаров, изображения и описания. Источники издания утверждают, что речь может идти о целенаправленной фильтрации трафика. При этом пока речь идёт о точечных блокировках самых популярных и бесплатных VPN сервисов: полная блокировка невыгодна маркетплейсам. Кременсков эту информацию подтвердил.