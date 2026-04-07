Не блокировка, но «раздражает»: Как маркетплейсы борются с VPN пользователей

Платформы уже начали уведомлять пользователя о том, что без VPN все будет работать быстрее, заявил НСН Алексей Кременсков.

Маркетплейсы не будут полностью блокировать пользователей при использовании VPN, но начали замедлять для них работу своих платформ, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Крупнейшие торговые онлайн-площадки стали бороться с пользователями, у которых подключён VPN, пишут «Известия». Как только включается VPN, сайты Wildberries, Ozon и «ВкусВилл» начинают работать «нестабильно»: не загружаются карточки товаров, изображения и описания. Источники издания утверждают, что речь может идти о целенаправленной фильтрации трафика. При этом пока речь идёт о точечных блокировках самых популярных и бесплатных VPN сервисов: полная блокировка невыгодна маркетплейсам. Кременсков эту информацию подтвердил.

«Блокировки пользователей не будет, это достаточно сложно. Но платформы уже начали уведомлять пользователя о том, что без VPN все будет работать быстрее. Таким образом они выполняют просьбу властей, чтобы ограничивать пользование VPN. Конечно, для бизнеса это расходы. Во-первых, надо все технически подготовить, прописать уведомления, настроить. Во-вторых, это может раздражать самого пользователя. Кто-то просто уйдет со страницы и отложит покупки. Получается, что это цена за попадание в «белый список». Главное, чтобы эти списки работали во всех городах и сетях. Честно говоря, пока это какая-то монополизация, сейчас в белом списке WB, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Авито, но есть ведь еще и другие маркетплейсы нишевые», - рассказал он.

Операторы связи и компании по обмену трафиком уже поднимают цены на свои услуги в связи с использованием абонентами VPN, и заявления о росте цен продолжатся. Об этом НСН рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

