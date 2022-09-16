«Роскосмос» не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах

В сообщении говорится, что большинству участников делегации «было отказано в получении приглашений и визовой поддержки».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что страны Прибалтики, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать документы на оформление туристических виз от россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

