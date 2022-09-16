«Роскосмос» не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах

Госкорпорация «Роскосмос» не примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Париже, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН

В сообщении говорится, что большинству участников делегации «было отказано в получении приглашений и визовой поддержки».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что страны Прибалтики, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать документы на оформление туристических виз от россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Соцсети/Roscosmos
ТЕГИ:ВизыПарижРоскосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры