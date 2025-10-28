Авиакомпании получат первые импортозамещенные МС-21 уже в 2026 году
Первые самолеты передадут авиакомпаниям до конца 2026 года, но до этого сроки переносились, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев
Основной этап испытаний импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 планируется завершить в первой половине 2026 года, после чего можно рассчитывать на сертификацию и первые поставки машины авиакомпаниям. Об этом НСН заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Госкорпорация «Ростех» 28 октября сообщила о подъеме в воздух второго импортозамещенного МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». В ходе полета тестировались новые отечественные системы и двигатели ПД-14. Всё работало штатно. Этот самолет присоединится к программе сертификационных испытаний в дополнение к первому опытному МС-21.
«После завершения основного этапа испытаний и подготовки доказательной документации будет выдан сертификат на самолет, который разрешает коммерческую эксплуатацию лайнера российскими авиакомпаниями. Как ожидается, уже в 2026 году первые самолеты передадут стартовому заказчику. Цель заключается в том, чтобы в нынешнем десятилетии значительную часть парков российских авиакомпаний составляли именно отечественные лайнеры. В частности, если речь идет о среднемагистральным самолетах, то основной моделью должен стать МС-21», - отметил собеседник НСН.
При этом сроки сертификации и начала производства МС-21 уже неоднократно сдвигались.
«В 2022 году речь шла о 270 самолетах этого типа к 2030 году, однако сроки очевидно скорректировались, сертификационные испытания все еще продолжаются. Ранее их планировалось завершить еще в 2024 году, а уже сейчас должны были начаться поставки. Жизнь внесла изменения, сейчас идет доработка оборудования и систем отечественного производства, они тестируются в лабораториях и в полетах на опытных машинах. Одновременно идет серьезная технологическая подготовка производств», - пояснил Пантелеев.
Он назвал принципиальным вопросом темпы выпуска нового самолета.
«Непосредственной сборкой МС-21 будет заниматься Иркутский авиационный завод. Начало поставок уже отстает от ранее заявленных сроков, поэтому, главный фактор – как быстро удастся собирать авиалайнеры. Для советского авиастроения, например, темп составлял порядка 70 самолетов в год. В принципе, для МС-21 он вполне достижим», - заключил эксперт.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, он ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. ПД-14 — первый авиационный двигатель нового поколения, созданный в современной России.
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия пока не может производить собственные самолеты в серийных масштабах из-за нехватки мощностей и технологий.
