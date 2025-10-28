«После завершения основного этапа испытаний и подготовки доказательной документации будет выдан сертификат на самолет, который разрешает коммерческую эксплуатацию лайнера российскими авиакомпаниями. Как ожидается, уже в 2026 году первые самолеты передадут стартовому заказчику. Цель заключается в том, чтобы в нынешнем десятилетии значительную часть парков российских авиакомпаний составляли именно отечественные лайнеры. В частности, если речь идет о среднемагистральным самолетах, то основной моделью должен стать МС-21», - отметил собеседник НСН.

При этом сроки сертификации и начала производства МС-21 уже неоднократно сдвигались.

«В 2022 году речь шла о 270 самолетах этого типа к 2030 году, однако сроки очевидно скорректировались, сертификационные испытания все еще продолжаются. Ранее их планировалось завершить еще в 2024 году, а уже сейчас должны были начаться поставки. Жизнь внесла изменения, сейчас идет доработка оборудования и систем отечественного производства, они тестируются в лабораториях и в полетах на опытных машинах. Одновременно идет серьезная технологическая подготовка производств», - пояснил Пантелеев.

Он назвал принципиальным вопросом темпы выпуска нового самолета.