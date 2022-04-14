Профсоюз Шереметьево: запаса запчастей для самолетов в России нет

В России нет запасов комплектующих для авиапарка, так как обычно привезти нужные детали не составляло труда, рассказал в пресс-центре НСН президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.



«Такая логистика обслуживания импортных самолетов, что запасов запчастей нет. Очень оперативно поставлялась нужная запчасть, вплоть до нескольких часов привозили, и дольше получалось растаможить, оформить уже здесь, в России. Сейчас, конечно, нету этих запчастей. Пока что поступают предложения очень бережно относиться к, тормозить не так интенсивно, беречь самолет, не бить его. Проблема даже с жидкостями: в России не продают масла для двигателей, и так далее», - рассказал он.

Ранее главный редактор Avia.ru Роман Гусаров заявил, что крупнейшие российские авиакомпании попали в черные списки ЕС, поэтому возобновление полетов в Европу в ближайшее время маловероятно.

