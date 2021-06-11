NASA предлагает сотрудничество России, Рогозин требует отмены санкций с «Роскосмоса»

В список попали ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.

Рагозин добавил, что хотел бы выстроить отношения с новой администрацией США и «договориться с ними, извините, по понятиям». «Некрасивая история, когда я направил еще полгода тому назад свое письмо подробное с требованием ответить мне в Министерство торговли США, - и ни ответа, ни привета», - выражал огорчение он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время встречи с журналистами обещала в ближайшее время уточнить суть санкций, наложенных против «Роскосмоса».

Россия начала строительство собственной орбитальной станции на фоне сообщений Роскосмоса о планах выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что оборудование станции на 80% выработало свой ресурс, и поддержание работы МКС после 2025 года в финансовом плане равнозначно строительству новой станции. Вместе с тем он не исключил сотрудничества с другими странами при работе станции, но уточнил, что её дизайн должен быть российским.

Что касается строительства новой собственной космической станции России, то нужно понимать, что речь может идти не о создании новой станции, а о переработке уже существующих модулей. На это указал руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Станция строится долго. Можно вывести на орбиту один модуль. У нас есть модуль "Наука". Пока он на Байконуре стоит, готовится к старту, собирались в этом году запустить. Есть аналитический модуль. В любом случае оба этих модуля нуждаются в переработке, чтобы стать ядром станции. К 2025 году это можно сделать – переработать имеющиеся модули. А вообще производство модулей для станции у нас прекращено в 2015 году. Исходя из этого, затраты составят примерно 400 миллионов долларов в год, на пять лет это 2-3 миллиарда. Но называлась цифра и в 5-6 миллиардов. Все это дорого и зависит от технических решений которые будут приниматься», - считает специалист.

В ответ на предложение своего американского коллеги Нельсона продолжать сотрудничество с NASA Дмитрий Рогозин заявил, что «Роскосмос» готов, но только в случае отмены санкций против предприятий госкорпорации.