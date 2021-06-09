«Почему Володька сбрил усы». Рогозин ответил Псаки отрывком из «Бриллиантовой руки»

Псаки пообещала уточнить суть санкций, наложенных против «Роскосмоса», во время встречи с журналистами. Так она прокомментировала слова Рогозина о возможном выходе России из Международной космической станции (МКС). Ограничения на экспорт ввело Министерство торговли США в декабре 2020 года. В список попали ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» планы строительства российского аналога МКС. Он высказал мнение, что проект новой станции слабый как с точки зрения науки и экономики, так и в политическом плане.

