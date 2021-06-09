«Почему Володька сбрил усы». Рогозин ответил Псаки отрывком из «Бриллиантовой руки»
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая ранее заявила о незнании причин санкций, введенных против космической отрасли России, кадрами из фильма «Бриллиантовая рука». Он опубликовал в своем Telegram-канале отрывок, в котором показана сцена из ресторана «Плакучая ива», где герой Андрея Миронова, обращаясь к Семену Горбункову, которого сыграл Юрий Никулин, предлагает объяснить, «почему Володька сбрил усы».
Псаки пообещала уточнить суть санкций, наложенных против «Роскосмоса», во время встречи с журналистами. Так она прокомментировала слова Рогозина о возможном выходе России из Международной космической станции (МКС). Ограничения на экспорт ввело Министерство торговли США в декабре 2020 года. В список попали ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» планы строительства российского аналога МКС. Он высказал мнение, что проект новой станции слабый как с точки зрения науки и экономики, так и в политическом плане.
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