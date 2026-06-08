При этом Гусаров подчеркнул, что на создание такого самолета, как С-21, уйдет намного больше времени, чем в случае с обычным пассажирским лайнером.

«Процесс создания сверхзвукового самолета сложный. В целом на разработку нового самолета обычно уходит порядка 10 лет. Чтобы разработать для него двигатель, нужно еще больше времени и денег. А если мы говорим о сверхзвуковом самолете, то здесь понадобится и времени больше, и денег больше, чем на традиционный самолет. Это десятки миллиардов долларов. Если ввязываться в этот проект, то ни в коем случае не ради престижа. Сегодня еще сам рынок не определился, нужен ли ему такой самолет. Речь идет либо о небольшом самолете, вместимостью порядка 30 пассажиров, либо о бизнес-джете, если появятся состоятельные заказчики где-нибудь на Ближнем Востоке. И начнет производство такого самолета первым тот, у кого такие заказчики появятся», - подытожил он.

Ранее Гусаров заявил НСН, что турбовинтовой самолет Ил-114-300 очень необходим для связи между городами в регионах, однако местные компании без помощи государства не могут себе позволить обновление авиапарка за счет новой машины.

