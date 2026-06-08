Ждем заказчиков: Когда в России создадут сверхзвуковой пассажирский самолет
Роман Гусаров заявил НСН, что в случае с С-21 в России уже заявляли, что в течение двух лет готовы создать его тестовую модель, однако для этого необходим спрос и финансирование.
Разработку сверхзвукового самолета типа С-21 закончат только когда появятся состоятельные заказчики, так как на него нужно больше времени и денег, чем на обычный самолет. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Отменённый проект сверхзвукового пассажирского самолета С-21, который разрабатывали в ОКБ Сухого с 1980-х, возобновили, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что разработкой модели вновь займутся в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Гусаров раскрыл, выгодно ли сегодня возвращаться к этим разработкам.
«Сегодня практически все ведущие авиационные державы мира занимаются будущим сверхзвуковым самолетом. Пока отрабатываются модели, аэродинамика, новые материалы, двигательная установка. В ЦАГИ пока занимаются как раз аэродинамической компоновкой такого самолета. Некий эскиз уже демонстрировался и даже говорилось о том, что в течение двух лет, если на то будет воля и финансирование, можно будет построить прототип - некую летающую модель для отработки технологий», - отметил он.
При этом Гусаров подчеркнул, что на создание такого самолета, как С-21, уйдет намного больше времени, чем в случае с обычным пассажирским лайнером.
«Процесс создания сверхзвукового самолета сложный. В целом на разработку нового самолета обычно уходит порядка 10 лет. Чтобы разработать для него двигатель, нужно еще больше времени и денег. А если мы говорим о сверхзвуковом самолете, то здесь понадобится и времени больше, и денег больше, чем на традиционный самолет. Это десятки миллиардов долларов. Если ввязываться в этот проект, то ни в коем случае не ради престижа. Сегодня еще сам рынок не определился, нужен ли ему такой самолет. Речь идет либо о небольшом самолете, вместимостью порядка 30 пассажиров, либо о бизнес-джете, если появятся состоятельные заказчики где-нибудь на Ближнем Востоке. И начнет производство такого самолета первым тот, у кого такие заказчики появятся», - подытожил он.
Ранее Гусаров заявил НСН, что турбовинтовой самолет Ил-114-300 очень необходим для связи между городами в регионах, однако местные компании без помощи государства не могут себе позволить обновление авиапарка за счет новой машины.
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