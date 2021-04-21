На новой космической станции хотят сделать защиту от радиации

«Ее мы сделаем из полиэтилена, слоев влажных салфеток и полотенец, или того, что сейчас активно разрабатывается в том числе и российскими учёными, в частности, в Белгородском технологическом университете, - уникального защитного композитного материала», - сказал Шуршаков.

Данный материал будет тестироваться на МКС в ближайшее время.

Ракетно-космической корпорации «Энергия» приступила к работам по созданию первого базового модуля для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции. Об этом сообщил в своём Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

О решении построить собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической с 2025 года было объявлено 12 апреля, в День космонавтики на совещании у президента Владимира Путина.

