На новой космической станции хотят сделать защиту от радиации
Специальное радиационное убежище, где российские космонавты смогут переждать опасные вспышки на Солнце, может быть создано на борту новой отечественной высокоширотной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслава Шуршакова.
«Ее мы сделаем из полиэтилена, слоев влажных салфеток и полотенец, или того, что сейчас активно разрабатывается в том числе и российскими учёными, в частности, в Белгородском технологическом университете, - уникального защитного композитного материала», - сказал Шуршаков.
Данный материал будет тестироваться на МКС в ближайшее время.
Ракетно-космической корпорации «Энергия» приступила к работам по созданию первого базового модуля для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции. Об этом сообщил в своём Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
О решении построить собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической с 2025 года было объявлено 12 апреля, в День космонавтики на совещании у президента Владимира Путина.
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