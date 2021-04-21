Два российских космодрома смогут запускать аппараты на новую российскую станцию

Запуски к новой российской космической станции можно будет проводить с военного космодрома Плесецк, а также с космодрома «Восточный», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Рогозин назвал сроки готовности первого модуля новой космической станции РФ

Это позволит делать наклонение полета отечественной орбитальной служебной станции. При этом в настоящее время на космодромах отсутствует необходимая для пилотируемых запусков наземная инфраструктура.

Ракетно-космической корпорации «Энергия» приступила к работам по созданию первого базового модуля для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции. Об этом сообщил в своём Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

О решении построить собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической с 2025 года было объявлено 12 апреля, в День космонавтики на совещании у президента Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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