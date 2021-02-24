На МКС временно изолированы возможные места утечки воздуха

Результат работ станет понятен после дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры и определен порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе. В Роскосмосе отметили, что на данный момент делать выводы о полном устранении утечки, преждевременно.

Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» в октябре прошлого года. Ранее российский космонавт Павел Виноградов оценил опасность появления новой утечки воздуха на МКС.



