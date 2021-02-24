На МКС временно изолированы возможные места утечки воздуха

Экипаж МКС временно изолировал ряд возможных мест утечки воздуха. Об сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Там отметили, что потенциальные места утечки были залатаны накануне, передает ТАСС.

На МКС отключили систему подачи кислорода для поиска утечки воздуха

Результат работ станет понятен после дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры и определен порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе. В Роскосмосе отметили, что на данный момент делать выводы о полном устранении утечки, преждевременно.

Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» в октябре прошлого года. Ранее российский космонавт Павел Виноградов оценил опасность появления новой утечки воздуха на МКС.


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Фото: nasa.gov
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