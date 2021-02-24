На МКС временно изолированы возможные места утечки воздуха
Экипаж МКС временно изолировал ряд возможных мест утечки воздуха. Об сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Там отметили, что потенциальные места утечки были залатаны накануне, передает ТАСС.
Результат работ станет понятен после дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры и определен порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе. В Роскосмосе отметили, что на данный момент делать выводы о полном устранении утечки, преждевременно.
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» в октябре прошлого года. Ранее российский космонавт Павел Виноградов оценил опасность появления новой утечки воздуха на МКС.
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