На МКС отключили систему подачи кислорода для поиска утечки воздуха
На Международной космической станции (МКС) выключили систему подачи кислорода СКВ-1, чтобы обнаружить утечки воздуха. Трансляции переговоров экипажа станции с Центром управления полетами (ЦУП) ведет НАСА, сообщает «Интерфакс».
«Да, Сергей (Рыжов, космонавт – прим. НСН), СКВ отключен» - ответил российскому астронавту представитель ЦУПа.
Он также предложил космонавтам повторить попытку использования микроскопа, которая 20 февраля оказалась неудачной. Микроскоп доставили на борт сМКС 17 февраля космическим грузовиком «Прогресс МС-16».
Напомним, об утечке воздуха на МКС стало известно еще 20 августа 2020 года. По оценке «Роскосмоса», темпы утечки воздуха далеки от критических.
Ранее российский космонавт Павел Виноградов оценил опасность появления новой утечки воздуха на МКС. По его словам работа по ее ликвидации является штатной.
Известно, что космонавты обнаружили одно из вероятных мест утечки с помощью чайных пакетиков и временно смогли его изолировать.
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