«Штатная работа». Космонавт высказался об утечке воздуха на МКС

Российский космонавт Павел Виноградов оценил опасность появления новой утечки воздуха на МКС.

На МКС возможна еще одна утечка воздуха

«Никаких проблем на борту нет, идёт штатная нормальная работа», - цитируют РИА Новости Виноградова.

Он считает, что ликвидация утечки воздуха на МКС не является критичной проблемой. Космонавты периодически занимаются ее решением.

«Ничего страшного, летаем полтора года, все замечательно», - сказал Виноградов.

Напомним, из трансляции переговоров космонавтов с Землей, которые ведет NASA, стало известно о поисках нового места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Предварительно, оно снова обнаружено в промежуточной камере. Первоначальная утечка также происходила через царапину в промежуточной камере модуля «Звезда». Это космонавты выяснили в октябре 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Космонавт Павел ВиноградовКосмосМКС
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