«Штатная работа». Космонавт высказался об утечке воздуха на МКС
Российский космонавт Павел Виноградов оценил опасность появления новой утечки воздуха на МКС.
«Никаких проблем на борту нет, идёт штатная нормальная работа», - цитируют РИА Новости Виноградова.
Он считает, что ликвидация утечки воздуха на МКС не является критичной проблемой. Космонавты периодически занимаются ее решением.
«Ничего страшного, летаем полтора года, все замечательно», - сказал Виноградов.
Напомним, из трансляции переговоров космонавтов с Землей, которые ведет NASA, стало известно о поисках нового места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Предварительно, оно снова обнаружено в промежуточной камере. Первоначальная утечка также происходила через царапину в промежуточной камере модуля «Звезда». Это космонавты выяснили в октябре 2020 года.
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