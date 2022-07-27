Экс-пилот выразил сомнение в возможностях Ирана обслуживать российские самолёты

Экс-пилот и президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов заявил, что Иран уже 40 лет находится под санкциями и в авиации страны наблюдается сплошной упадок, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, Тегеран не располагает передовыми технологиями в области обслуживания воздушных судов, о чём свидетельствуют эксплуатирующиеся в республике древние самолёты, «которые они каким-то образом чинят».

Он считает, что Иран вряд ли поможет России в обслуживании авиалайнеров, так как в стране нет ни новых самолётов, ни новых технологий по ремонту.

«В России есть профессиональные инженеры и техники с 20-летним опытом эксплуатации импортных самолетов. Мощные центры созданы в «Аэрофлоте» и S7. Они знают как ремонтировать, учились за рубежом, знают стандарты Boeing и Airbus», - подчеркнул эксперт.

Дельдюжов также напомнил, что французская компания Airbus возобновила поставки запчастей в РФ.

Ранее Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого было принято решение о техническом обслуживании российских самолётов, пишут «Известия». Также была достигнута договорённость об экспорте в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране.

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Фото: Соцсети/UralAirlines
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