Экс-пилот выразил сомнение в возможностях Ирана обслуживать российские самолёты

По его словам, Тегеран не располагает передовыми технологиями в области обслуживания воздушных судов, о чём свидетельствуют эксплуатирующиеся в республике древние самолёты, «которые они каким-то образом чинят».

Он считает, что Иран вряд ли поможет России в обслуживании авиалайнеров, так как в стране нет ни новых самолётов, ни новых технологий по ремонту.

«В России есть профессиональные инженеры и техники с 20-летним опытом эксплуатации импортных самолетов. Мощные центры созданы в «Аэрофлоте» и S7. Они знают как ремонтировать, учились за рубежом, знают стандарты Boeing и Airbus», - подчеркнул эксперт.

Дельдюжов также напомнил, что французская компания Airbus возобновила поставки запчастей в РФ.

Ранее Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого было принято решение о техническом обслуживании российских самолётов, пишут «Известия». Также была достигнута договорённость об экспорте в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране.

