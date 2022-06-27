Правительство утвердило комплексную программу развития российской авиатранспортной отрасли
Правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, в рамках которой на создание эффективной инфраструктуры выделят более 770 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Отмечается, что более 150 млрд рублей направят на обеспечение авиаперевозок уже до конца текущего года.
В соответствии с программой, до 2030 года российские авиакомпании получат более тысячи отечественных самолетов, свыше 760 вертолетов, около 5 тысяч двигателей для воздушных судов.
Курировать программу будет первый зампред правительства Андрей Белоусов, контролировать ее в части авиастроения — вице-премьер Юрий Борисов.
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