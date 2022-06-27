Правительство утвердило комплексную программу развития российской авиатранспортной отрасли

Отмечается, что более 150 млрд рублей направят на обеспечение авиаперевозок уже до конца текущего года.

В соответствии с программой, до 2030 года российские авиакомпании получат более тысячи отечественных самолетов, свыше 760 вертолетов, около 5 тысяч двигателей для воздушных судов.

Курировать программу будет первый зампред правительства Андрей Белоусов, контролировать ее в части авиастроения — вице-премьер Юрий Борисов.

