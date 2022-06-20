Самарский губернатор предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано. Это процесс не быстрый», — заявил Азаров.

Губернатор отметил, что успех «Авиакора» зависит от взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), пишет Газета.ру.

Самарский завод выпускал самолеты Ту-154 и Ан-140, однако в последние годы занимался только ремонтом, а также изготовлением отдельных узлов и агрегатов, отмечает телеканал «360».

