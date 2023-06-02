Минобороны РФ заявило о ночном ударе по средствам ПВО Украины
Ночью 2 июня ВКС России нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО) Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что речь идёт о ПВО, прикрывающем ключевые критические объекты украинской военной инфраструктуры, для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.
«Все назначенные объекты поражены», - заключили в российском военном ведомстве.
Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации объявили о передаче ВКС России партии фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты своих интересов
- Путин назвал фестиваль «Красная площадь» бесценным подарком для читателей
- «Верить нельзя никому»: Медведев оценил отрицание Apple сотрудничества с разведкой США
- Фильм Нолана об одном из создателей атомной бомбы получил возрастной рейтинг «R»
- Песков: Москва не видит пока предпосылок для диалога с США по стратегической безопасности
- Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии
- Эксперт назвал продукты, которые подорожают летом
- Индия стремится к участию РФ в саммите G20 в сентябре
- СМИ: Передача Байденом самолетов F-16 Турции подорвет единство НАТО
- Песков: отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru