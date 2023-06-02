Минобороны РФ заявило о ночном ударе по средствам ПВО Украины

Ночью 2 июня ВКС России нанесли групповой удар по средствам противовоздушной обороны (ПВО) Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины

В сообщении говорится, что речь идёт о ПВО, прикрывающем ключевые критические объекты украинской военной инфраструктуры, для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены», - заключили в российском военном ведомстве.

Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации объявили о передаче ВКС России партии фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СпецоперацияВКС РФУкраинаМинобороны РФПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры