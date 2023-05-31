Российские военные нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины

Российские военные также ударили по районам сосредоточения войск, вооружения и техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад Украины и подразделениям теробороны, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, артиллеристы РФ уничтожили два минометных расчета противника в районе Старицы и Вишневого на Купянском направлении. Военнослужащие применили гаубицы «Акация» и «Мста-С». В районе Лозовой и Западной были поражены украинские гаубицы Д-20 и Д-30, пишет RT.

Также российские силы сорвали пять попыток ротации противника на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.

