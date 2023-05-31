Российские военные нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины

Авиация группировки войск «Запад» нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам дислокации 1-й украинской бригады спецназначения. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

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Российские военные также ударили по районам сосредоточения войск, вооружения и техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад Украины и подразделениям теробороны, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, артиллеристы РФ уничтожили два минометных расчета противника в районе Старицы и Вишневого на Купянском направлении. Военнослужащие применили гаубицы «Акация» и «Мста-С». В районе Лозовой и Западной были поражены украинские гаубицы Д-20 и Д-30, пишет RT.

Также российские силы сорвали пять попыток ротации противника на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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