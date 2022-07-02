Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25 на Украине

Боевую работу штурмовиков Су-25 российских Воздушно-космических сил (ВКС) во время специальной военной операции на Украине показало Министерство обороны России.

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Экипажи штурмовой авиации произвели ракетный удар, который уничтожил замаскированные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пуски ракет производились парами с малых высот, отмечает ведомство.

После завершения боевых вылетов обслуживание самолетов и подготовку авиационной техники к новому боевому вылету произвели специалисты инженерно-технического состава, пишет Газета.ru.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных Сил России, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки войск страны, которые задействованы в спецоперации на Украине.

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