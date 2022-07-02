Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25 на Украине

Два мирных жителя ДНР погибли, еще 20 получили ранения за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ СМИ: Еврокомиссия в ближайшие дни опубликует уточнения по вопросу перевозок в Калининградскую область из регионов РФ Минобороны САР: двое мирных жителей пострадали в результате обстрела Израилем сирийской провинции Тартус ВОЗ: высока вероятность появления оспы обезьян в РФ Гидрометцентр: в Москве в субботу до + 29 и без осадков