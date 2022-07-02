Глава Генштаба ВС РФ проверил российские подразделения в зоне спецоперации
Глава Генерального штаба Вооруженных Сил России, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки войск страны, которые задействованы в спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение Министерство обороны РФ.
Командиры доложили начальнику Генштаба ВС РФ о действиях войск в ходе решения военных задач спецоперации. Также генералу сообщили о боевом обеспечении действий российских группировок.
«Герасимов заслушал доклады командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях», - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
В четверг Минобороны России сообщило, что в качестве шага доброй воли российские вооруженные силы вывели гарнизон с острова Змеиный, завершив на нем выполнение задач. Тем самым мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
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