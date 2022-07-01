Экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер не исключил, что Зеленский лишился рассудка

Украинский президент Владимир Зеленский «сошел с ума», потому что требует от западных стран эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру, пишет издание Nachdenkseiten со ссылкой на бывшего статс-секретаря Министерства обороны ФРГ Вилли Виммера.

Зеленский потребовал у стран НАТО $12 млрд в месяц

Он напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде глава государства призвал альянс вступить в открытый конфликт с Россией.

«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны», а не говорил о том, что «тучи сгущаются».

Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН обвинил Владимира Зеленского в наркомании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры