Экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер не исключил, что Зеленский лишился рассудка
Украинский президент Владимир Зеленский «сошел с ума», потому что требует от западных стран эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру, пишет издание Nachdenkseiten со ссылкой на бывшего статс-секретаря Министерства обороны ФРГ Вилли Виммера.
Он напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде глава государства призвал альянс вступить в открытый конфликт с Россией.
«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны», а не говорил о том, что «тучи сгущаются».
Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН обвинил Владимира Зеленского в наркомании.
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