Минобороны опровергло информацию о гражданине Таджикистана на пропавшем вертолете

«Информация, распространённая рядом интернет-ресурсов и Telegram-каналов... абсолютно не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве указали, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) РФ входят только военнослужащие, которые являются гражданами России.

Ранее в СМИ появилась информация, что вместе с лётчиком Максимом Кузьминовым на борту угнанного им на Украину вертолёта Ми-8 находились два его сослуживца, в том числе гражданин Таджикистана по имени Хуршед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

