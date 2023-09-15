Минобороны опровергло информацию о гражданине Таджикистана на пропавшем вертолете
Распространяемая в СМИ информация о гражданине Таджикистана в составе экипажа пропавшего в августе вертолёта Ми-8 не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Информация, распространённая рядом интернет-ресурсов и Telegram-каналов... абсолютно не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
В военном ведомстве указали, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) РФ входят только военнослужащие, которые являются гражданами России.
Ранее в СМИ появилась информация, что вместе с лётчиком Максимом Кузьминовым на борту угнанного им на Украину вертолёта Ми-8 находились два его сослуживца, в том числе гражданин Таджикистана по имени Хуршед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru