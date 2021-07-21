Рогозин отдыхает. Миллиардеры Безос и Брэнсон «померились» полетами в космос
Джефф Безос поднялся на высоту выше 100 километров, преодолев «линию Кармана», после чего акции компании Ричарда Брэнсона упали на 9%.
Богатейший человек в мире, основатель Amazon американец Джефф Безос вслед за основателем Virgin Group, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном совершил суборбитальный полет на космическом корабле производства собственной компании.
Брэнсон осуществил мечту детства 11 июля, а через неделю ему исполнился 71 год. Полет 57-летнего Безоса состоялся 20 июля. При этом организаторы коммерческих полетов разошлись во мнении, кто из них полетел в «настоящий космос».
Туристический ракетоплан Unity космической компании Брэнсона Virgin Galactic в ходе часового полета поднялся на высоту 86 километров.
В компании Безоса Blue Origin указали, что конкуренты не преодолели так называемую линию Кармана - условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте 100 километров над уровнем моря, а значит это не космический, а просто «высотный полет», отмечает Forbes.
Правда, как уточнило агентство Bloomberg, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США считает космосом пространство выше 80 километров над уровнем моря.
Так или иначе, 20 июля Безос поднялся на высоту выше 100 километров на ракете New Shepard, построенной Blue Origin. Правда, сам полет продолжался всего около 10 минут, после чего капсула с экипажем на парашютах спустилась на землю.
Кроме того, Blue Origin решила «помериться иллюминаторами» с Virgin Galactic, отметив, что у конкурентов они «как в самолете», а у нас «самые большие в космосе».
В день полета Безоса в космос акции Virgin Galactic Брэнсона упали на 9%.
Вместе с Безосом в космос слетали его младший брат Марк, 18-летний космический турист Оливер Деймен, являющийся сыном голландского бизнесмена, и 82-летняя Уэлли Фанк.
По словам Безоса, Фанк была одной из лучших в группе «Меркурий-13» по подготовке женщин-астронавтов в 1960-х годах для полетов по первой пилотируемой космической программе США, однако в космос тогда так и не полетела. В связи с этим миллиардер назвал ее «почетным гостем» и пригласил все-таки слетать в космос.
Сумма, которую заплатил за полет Деймен, не раскрывается. Однако известно, что изначально в космос должен был полететь другой человек, заплативший за это $28 миллионов, но по каким-то причинам отказавшийся от полета.
В ракетоплане Брэнсона поместились шесть человек. Помимо миллиардера ими стали два пилота и три члена экипажа: руководитель подготовки астронавтов в Virgin Galactic Бет Мозес, инженер этой компании Колин Беннет и Сириша Бандла, занимающая в компании пост вице-президента.
Virgin Galactic планирует начать коммерческие перевозки в следующем году. Компания объявила, что разыграет два билета на коммерческий рейс в космос в начале 2022 года. Заявки принимаются до 1 сентября.
Со своей стороны Брэнсон подтвердил, что до конца года Blue Origin проведет еще два пилотируемых полета корабля New Shepard.
«Сейчас полученные от частных заявок суммы уже приближаются к $100 миллионам, спрос очень большой», - отметил он.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя полет Брэнсона, привел его в пример российским олигархам.
«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», - написал Рогозин в Telegram.
Между тем, главным конкурентом Безоса в «космической гонке» называют не Брэнсона, а Илона Маска и его Space X.
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