Рогозин отдыхает. Миллиардеры Безос и Брэнсон «померились» полетами в космос

Туристический ракетоплан Unity космической компании Брэнсона Virgin Galactic в ходе часового полета поднялся на высоту 86 километров.

В компании Безоса Blue Origin указали, что конкуренты не преодолели так называемую линию Кармана - условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте 100 километров над уровнем моря, а значит это не космический, а просто «высотный полет», отмечает Forbes.

Правда, как уточнило агентство Bloomberg, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США считает космосом пространство выше 80 километров над уровнем моря.

Так или иначе, 20 июля Безос поднялся на высоту выше 100 километров на ракете New Shepard, построенной Blue Origin. Правда, сам полет продолжался всего около 10 минут, после чего капсула с экипажем на парашютах спустилась на землю.

Кроме того, Blue Origin решила «помериться иллюминаторами» с Virgin Galactic, отметив, что у конкурентов они «как в самолете», а у нас «самые большие в космосе».

В день полета Безоса в космос акции Virgin Galactic Брэнсона упали на 9%.