Богатейший человек мира Джефф Безос совершил космический полет

Космолет стартовал с площадки в Техасе в 16.12 по московскому времени. Сначала корабль вертикально поднялся в атмосферу, затем капсула отделилась от ускорителя и по инерции еще немного продвинулась вверх, а затем вернулась на Землю. Весь полет занял около 11 минут. Его трансляция велась на YouTube.