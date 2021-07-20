Богатейший человек мира Джефф Безос совершил космический полет
Экипаж космического корабля New Shepard приземлился на землю после суборбитального полета. На борту находились богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос, его младший брат Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк.
Космолет стартовал с площадки в Техасе в 16.12 по московскому времени. Сначала корабль вертикально поднялся в атмосферу, затем капсула отделилась от ускорителя и по инерции еще немного продвинулась вверх, а затем вернулась на Землю. Весь полет занял около 11 минут. Его трансляция велась на YouTube.
В наивысшей точке космический аппарат достиг отметки ста километров, что многими экспертами считается границей космоса.
Космический корабль New Shepard принадлежит компании Blue Origin, которой владеет Джефф Безос.
Ранее британский миллиардер Ричард Бренсон успешно совершил суборбитальный полет с экипажем туристического ракетоплана Unity своей космической компании Virgin Galactic.
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