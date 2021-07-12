Рогозин призвал российских олигархов следовать примеру Брэнсона

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских олигархов следовать примеру миллиардера Ричарда Брэнсона и тратить средства на развитие космических технологий.

Британский миллиардер успешно приземлился после полета на ракетоплане

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», - написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале.

«… Событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», - отметил Рогозин.

Как сообщалось, британский миллиардер Ричард Бренсон успешно приземлился с экипажем туристического ракетоплана Unity своей космической компании Virgin Galactic.

70-летний Брэнсон отправится в космический полет со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в штате Нью-Мехико.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:МиллиардерыКосмонавтикаРоскосмосДмитрий Рогозин
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