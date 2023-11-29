«Масштабно и перспективно»: Названа выгода России от исследования Луны с Китаем
Практика показала, что космос лучше осваивать вместе, чем в одиночку – это эффективнее и экономичнее, отметил в эфире НСН академик Александр Железняков.
Для России очень важно сотрудничать с Китаем по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), заявил действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в интервью НСН. Он отметил, что в одиночку потянуть строительство станции на Луне было бы очень тяжело.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила ратификацию соглашения РФ и Китая о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции. Подразумевается сооружение станции и совместное исследование Луны. На первом этапе российские и китайские лунные миссии должны исследовать Луну и определить место размещения Лунной станции. На втором этапе запланировано учреждение центра управления Лунной станцией, доставка на спутник объемных грузов. Третий этап предусматривает освоение Луны. Железняков считает, что сотрудничество КНР и РФ будет масштабным.
«Для России это очень важное сотрудничество, потому что в одиночку потянуть строительство лунной станции очень тяжело. Международное сотрудничество, тем более с Китаем, который выделяет значительные средства на космические исследования, для нашей страны будет перспективно. Практика показала, что космос лучше осваивать вместе, чем в одиночку: это эффективнее, экономичнее, результат будет более масштабным», - сказал Железняков.
Он отметил, что к совместному проекту России и Китая на Луне уже хочет присоединиться ряд стран, в том числе Пакистан, Белоруссия и ОАЭ. При этом Железняков напомнил об американской программе исследования Луны «Артемида».
«К проекту Международной научной лунной станции уже выразили желание присоединиться достаточно много стран. Из последних подписанных соглашений: Пакистан, Белоруссия, ОАЭ. Это будет, действительно, международный проект. Сейчас так получается, что присоединяются либо к американскому проекту "Артемида", либо к проекту Международной научной лунной станции. Большинство стран Европейского космического агентства уже присоединились к "Артемиде". Ну будет вторая станция, это вполне логично, когда реализуется не один проект, а два. Один уж точно будет реализован», - указал собеседник НСН.
Кроме того, академик добавил, что конкуренция на Луне между странами еще не началась, так как пока неизвестно, какие ресурсы можно добывать на спутнике Земли.
«Пока конкуренция не просматривается, потому что неизвестно, что можно добывать на Луне. Вот когда найдут какие-то ресурсы, если будет интерес у многих стран к этим ресурсам, тогда можно будет обсуждать какие-то разногласия, которые могут при этом возникнуть. Луна большая, что там есть, никто не знает», - резюмировал Железняков.
Ранее, 11 августа, Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая была нацелена на малоизученный Южный полюс спутника Земли, однако в итоге разбилась при посадке. Тогда же глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что следующие запуски автоматических станций запланированы на 2027 и 2028 годы, передает «Радиоточка НСН».
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