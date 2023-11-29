Кабмин одобрил проект создания Лунной станции с Китаем
Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, заключенного в ноябре 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
Пресс-служба кабмина подтвердила, что правкомиссия поддержала ратификацию. Основные участники проекта — госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление. В дальнейшем к сотрудничеству могут привлечь международных партнеров, пишет Ura.ru.
Реализация проекта должна пройти в три этапа. На первом этапе российские и китайские лунные миссии исследуют Луну, определят место размещения станции, верифицируют технологии для безопасной высокоточной мягкой посадки на поверхности небесного тела. Российская сторона планирует применять посадочный космический аппарат «Луна-Глоб».
Второй этап предполагает учреждение центра управления Лунной станцией, доставку объемных грузов на спутник планеты и создание орбитальных модулей для электроснабжения, коммуникации и транспортных услуг. На третьем этапе планируется освоение Луны, расширение функционала модулей станции, содействие международным партнерам при высадке человека на спутник Земли.
Как отмечается в пояснительной записке к соглашению, принятие документа не повлечет каких-либо негативных последствий, «в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности». Финансировать работы по созданию космических комплексов будут в рамках космической программы РФ.
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