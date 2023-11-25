МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки станции «Луна-25»

В качестве приоритетного места посадки межпланетной станции выбрали район севернее кратера Богуславский на видимой стороне спутника Земли. Однако лунная станция так и не осуществила запланированную мягкую посадку.

«Луну-25» запустили 11 августа, планировалось, что она станет первой отечественной лунной миссией за почти 50 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Посадка станции была намечена на 21 августа, однако 19 августа «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с естественным спутником и прекратила свое существование.

