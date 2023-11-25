МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки станции «Луна-25»
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) показал цифровую модель рельефа лунного участка, где должна была осуществить посадку автоматическая межпланетная станция «Луна-25». Об этом сообщает РИА Новости.
В качестве приоритетного места посадки межпланетной станции выбрали район севернее кратера Богуславский на видимой стороне спутника Земли. Однако лунная станция так и не осуществила запланированную мягкую посадку.
«Луну-25» запустили 11 августа, планировалось, что она станет первой отечественной лунной миссией за почти 50 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Посадка станции была намечена на 21 августа, однако 19 августа «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с естественным спутником и прекратила свое существование.
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- МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки станции «Луна-25»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru