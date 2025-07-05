Астронавт сфотографировала с борта МКС редкую космическую молнию

Астронавт NASA Николь Айерс, находясь на МКС, запечатлела редкое атмосферное явление — спрайт.

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Эти кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы возникают во время грозовых активностей и практически не видны с поверхности Земли.

Как пояснила Айерс, полученные с орбиты изображения спрайтов могут предоставить ученым ценную информацию для изучения механизмов их формирования, физических характеристик и взаимосвязи с грозовыми процессами.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил НСН, что на Луне человечество интересуют возможные ресурсы, там могут быть найдены редкоземельные ископаемые.

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ФОТО: Astro_Ayers / X
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