Астронавт сфотографировала с борта МКС редкую космическую молнию

Эти кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы возникают во время грозовых активностей и практически не видны с поверхности Земли.



Как пояснила Айерс, полученные с орбиты изображения спрайтов могут предоставить ученым ценную информацию для изучения механизмов их формирования, физических характеристик и взаимосвязи с грозовыми процессами.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил НСН, что на Луне человечество интересуют возможные ресурсы, там могут быть найдены редкоземельные ископаемые.

