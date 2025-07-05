Астронавт сфотографировала с борта МКС редкую космическую молнию
Астронавт NASA Николь Айерс, находясь на МКС, запечатлела редкое атмосферное явление — спрайт.
Эти кратковременные световые разряды в верхних слоях атмосферы возникают во время грозовых активностей и практически не видны с поверхности Земли.
Как пояснила Айерс, полученные с орбиты изображения спрайтов могут предоставить ученым ценную информацию для изучения механизмов их формирования, физических характеристик и взаимосвязи с грозовыми процессами.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил НСН, что на Луне человечество интересуют возможные ресурсы, там могут быть найдены редкоземельные ископаемые.
Горячие новости
- Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
- Астронавт сфотографировала с борта МКС редкую космическую молнию
- В «Пулково» задержали вылет более 30 рейсов
- Полиция не стала заводить дело после драки Смолова в кафе
- В Париже впервые с 1923 года разрешили купаться в Сене
- В Анапе приступили к демонтажу защитного вала от мазута
- СК РФ установил командира, приказавшего сбить Ил-76 с пленными ВСУ в 2024 году
- СМИ: Автомобиль одной из богатейших женщин в России попал в ДТП в Москве
- Режиссер Юрий Грымов собирается поставить балет
- СМИ: Хинштейн рассматривает олимпийскую чемпионку Ламонову на пост сенатора от Курской области